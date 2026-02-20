MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Polizei wird im Landkreis Zwickau an Schulwegen den Verkehr kontrollieren.
Die Polizei wird im Landkreis Zwickau an Schulwegen den Verkehr kontrollieren. Bild: Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei wird im Landkreis Zwickau an Schulwegen den Verkehr kontrollieren.
Die Polizei wird im Landkreis Zwickau an Schulwegen den Verkehr kontrollieren. Bild: Symbolbild: Marcus Brandt/dpa
Zwickau
Polizei startet Schulweg-Kontrollen im Landkreis Zwickau
Redakteur
Von Lutz Kirchner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Schulwegsicherheit im Fokus: Die Polizei überwacht in Westsachsen. Tempolimits und Busse spielen eine zentrale Rolle. Welche Maßnahmen geplant sind.

Die Polizei kündigt für den Zeitraum vom 23. bis 27. Februar Kontrollen an Schulwegen in Westsachsen an. Nach den Winterferien soll die Sicherheit der Schulkinder auf dem Weg zur Schule besonders beachtet werden, so die Polizei. Im Fokus steht die Überwachung des vorgeschriebenen Tempos 30 vor Schulen. Die Kontrollen werden von uniformierten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:36 Uhr
1 min.
Zwei Brände in einer Nacht: Mülltonne und Fahrräder gehen in Zwickau in Flammen auf
Erneut musste die Zwickauer Wehr wegen eines Mülltonnen-Brands ausrücken.
Binnen Minuten gab es zwei Feuer in der Muldestadt. Die Polizei ermittelt wegen möglicher Brandstiftung und sucht dringend Zeugen.
Jochen Walther
11:36 Uhr
1 min.
Zu Fuß im City-Tunnel: 47-jährige Frau zwingt Autofahrer in Zwickau zu Vollbremsungen
Eine betrunkene Frau hat versucht, im Zwickauer City-Tunnel mehrere Autos anzuhalten.
Mit 2,4 Promille lief eine Frau nachts durch den City-Tunnel Zwickau und trat vor fahrende Autos. Selbst Polizisten konnten sie kaum stoppen.
Jochen Walther
03.02.2026
1 min.
Rasante Tempoverstöße in Zwickau: Audi mit Tempo 138 bei erlaubten 80 geblitzt
Die Polizei kontrollierte in Zwickau die Fahrgeschwindigkeit auf der B 93.
Die Polizei kontrollierte den Verkehr auf der Bundesstraße 93. Insgesamt wurden 304 Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Was die Folgen sind.
Lutz Kirchner
08:39 Uhr
2 min.
Wichtige Verbindungsstraße in Chemnitz für mindestens zwei Jahre dicht
Ab März soll die Clausstraße in diesem Bereich voll gesperrt werden.
Da kommt etwas zu auf Autofahrer und Anlieger: Ab März wird die Clausstraße nicht mehr durchgängig befahrbar sein – und das für lange Zeit.
Michael Müller
14:55 Uhr
1 min.
Zwickau: Mann wirft Steine gegen Bushaltestelle
Die Polizei ermittelte einen Mann in Zwickau, der eine Bushaltestelle beschädigt haben soll.
Zwei Scheiben an einer Zwickauer Bushaltestelle zersplitterten nach Steinwürfen. Ein Verdächtiger ist ermittelt.
Lutz Kirchner
08:40 Uhr
4 min.
Ein Lost Place im Vogtland verschwindet für immer: Diese Ruine wird jetzt abgerissen
Die letzten Teile des Gebäudes werden derzeit abgerissen. So gibt es einen Einblick in das Innere.
Das Ferienhotel „Glück auf“ im Vogtland ist zu einem Gruselort und Lost Place geworden. Nach Jahrzehnten Leerstand sind nun die Abrissbagger am Werk. In Falkenstein spricht man von einem Glücksfall.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel