Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Polizei stoppt Mopedfahrer auf der Flucht in Zwickau-Planitz: Das war der Grund

Die Polizei hat am Sonntag in Planitz einen flüchtenden Mopedfahrer gestoppt.
Die Polizei hat am Sonntag in Planitz einen flüchtenden Mopedfahrer gestoppt. Bild: Marcus Brandt/dpa
Die Polizei hat am Sonntag in Planitz einen flüchtenden Mopedfahrer gestoppt.
Die Polizei hat am Sonntag in Planitz einen flüchtenden Mopedfahrer gestoppt. Bild: Marcus Brandt/dpa
Zwickau
Polizei stoppt Mopedfahrer auf der Flucht in Zwickau-Planitz: Das war der Grund
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Polizeieinsatz auf dem Planitzer Markt am Sonntagnachmittag sorgt für Aufsehen

Endstation Planitzer Markt. Dort hat die Polizei am Sonntag die Flucht eines Mopedfahrers beendet. Der 17-Jährige sollte gegen 15.30 Uhr kontrolliert werden, weil einer Streife das möglicherweise frisierte Moped Simson S 51 und die Fahrweise aufgefallen waren. Der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über Nebenstraßen, auf der Äußeren...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:45 Uhr
1 min.
St. Egidien: Flucht von Mopedfahrer bleibt ohne Erfolg
Die Polizei kann in St. Egidien einen flüchtigen Mopedfahrer stellen.
Die Polizei kann einen 17-Jährigen und sein Moped zunächst nicht stoppen. Später finden die Beamten ihn und die Maschine doch noch.
Uwe Rechtenbach
31.07.2025
3 min.
Ortstermin nach Knöllchenärger: So will Zwickau die Situation am Planitzer Markt entschärfen
Auf die verkehrsberuhigte Zone am Planitzer Markt soll ein zusätzliches Schild hinweisen.
Die Verkehrssituation am Planitzer Markt soll durch ein neues Schild und zusätzliche Parkplätze entschärft werden. Wie reagieren die Anlieger darauf?
Holger Weiß
13:53 Uhr
3 min.
Frühe emotionale Rückkehr für Hjulmand in Kopenhagens Parken
Kasper Hjulmand freut sich auf eine schnelle Rückkehr in seine Heimat.
Für Kasper Hjulmand steht bereits in seinem zweiten Spiel als Leverkusen-Coach ein ganz spezielles Comeback an. Von Sportchef Simon Rolfes bekommt er früh eine besondere Motivation.
Carsten Lappe, dpa
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
13:52 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.09.2025
 9 Bilder
US-Präsident Trump und König Charles: Kutschenfahrt nach Windsor
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
Mehr Artikel