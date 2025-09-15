Polizei stoppt Mopedfahrer auf der Flucht in Zwickau-Planitz: Das war der Grund

Polizeieinsatz auf dem Planitzer Markt am Sonntagnachmittag sorgt für Aufsehen

Endstation Planitzer Markt. Dort hat die Polizei am Sonntag die Flucht eines Mopedfahrers beendet. Der 17-Jährige sollte gegen 15.30 Uhr kontrolliert werden, weil einer Streife das möglicherweise frisierte Moped Simson S 51 und die Fahrweise aufgefallen waren. Der Fahrer flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über Nebenstraßen, auf der Äußeren...