Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht in Zwickau-Mosel

Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls in Zwickau-Mosel, dessen Verursacher sich pflichtwidrig vom Ort des Geschehens entfernt hat. Den Angaben zufolge hatte eine Opel-Fahrerin am späten Samstagnachmittag feststellen müssen, dass ihr grauer Corsa von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden war. Das Auto habe in der Zeit...