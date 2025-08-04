Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die „Faszination Fankurve“ berichtet über einen Graffiti-Konter von FSV-Fans auf dem Mannschaftsbus der Rostocker Fußballer. Bild: Screenshot/Faszination Fankurve/Facebook
Die „Faszination Fankurve“ berichtet über einen Graffiti-Konter von FSV-Fans auf dem Mannschaftsbus der Rostocker Fußballer. Bild: Screenshot/Faszination Fankurve/Facebook
Zwickau
Polizei sucht Zeugen von Fußball-Sprühaktion
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Mannschaftsbus des FC Hansa Rostock rollte am Sonntag mit einem deftigen Gruß aus Zwickau zum Spiel nach Aue. Schaden: 20.000 Euro.

Zwickau.

Es war offenbar ein Konter: Nachdem der Mannschaftsbus des FSV Zwickau vor kurzem in Mecklenburg-Vorpommern von Anhängern des FC Hansa Rostock besprüht worden war, rollte der Bus des Rostocker Drittligisten am Sonntag mit einem großflächigen „Viola Merda“ auf der linken und einem „FSV“-Schriftzug auf der rechten Seite zumSpiel beim FC Erzgebirge Aue. Die Anhängerschaft und der Club der Veilchen wurde mit dem Spruch von den Zwickauern verwunschen. Die Zwickauer Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Unbekannten haben, die einen Schaden „im fünfstelligen Bereich“ anrichteten. Die Rostocker machten sich nicht an die Schadensbeseitigung, sondern besprühten den Bus mit Graffiti in Hansa-Optik. (kru) Zeugentelefon 0375 428102

