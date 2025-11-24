Polizei zieht Bilanz nach Derby zwischen FSV Zwickau und Chemnitzer FC: Mehrere Verletzte, 15 Anzeigen und blockierte Shuttlebusse

Viel Arbeit am Samstag für die Polizei in und an der GGZ-Arena. Ein Beamter verletzte sich bei einer Auseinandersetzung auf dem Parkplatz. In den Abendstunden folgte ein weiterer Einsatz in der Innenstadt. Was bisher bekannt ist.

238 Polizeibeamte haben das Fußball-Bezirksderby zwischen dem FSV Zwickau und dem Chemnitzer FC abgesichert. Rund um die Partie, welche der FSV mit 4:0 gewinnen konnte, gab es viel Arbeit für die Polizei. Sie nahm 15 Anzeigen auf. Die Zahl teilte Polizeisprecher Sebastian Schmidt am Montagmorgen in einer ersten Bilanz mit. Die eingeleiteten...