Polizei zieht Bilanz nach Hexenfeuer-Nacht im Landkreis Zwickau: Vier Personen bei Pfefferspray-Attacke leicht verletzt

Vielerorts haben sich die Walpurgisfeuer zu Besuchermagneten entwickelt. Jugendlichen, die ein Feuer in der Nähe eines Spielplatzes in Eckersbach entfacht haben, droht Ärger.

Am Feuer und oft bei Musik ist vielerorts im Landkreis Zwickau der Start in den Mai gefeiert worden. In den allermeisten Fällen friedlich und ohne Zwischenfälle. Das geht aus einem ersten Fazit der Polizei zur Hexenfeuer-Nacht hervor.