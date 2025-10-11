Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Am frühen Samstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Neumarkt.
Am frühen Samstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz auf dem Neumarkt. Bild: Holger Weiß
Zwickau
Polizeiaufgebot am Zwickauer Neumarkt wegen ungewöhnlichem Kellerfund
Von Uta Pasler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Polizei holte eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes zu Hilfe, die aber Entwarnung geben konnte.

Ein größeres Polizeiaufgebot und Straßensperrungen haben am frühen Samstagabend am Neumarkt in Zwickau für vorübergehende Umleitungen und allerhand Gesprächsstoff gesorgt. Lange sagte die Polizei nicht, worum es dabei ging. Gegen 19 Uhr gab das Lagezentrum der Polizeidirektion jedoch Entwarnung: Der Verdacht auf einen gefährlichen...
