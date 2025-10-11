Polizeiaufgebot am Zwickauer Neumarkt wegen ungewöhnlichem Kellerfund

Die Polizei holte eine Spezialeinheit des Landeskriminalamtes zu Hilfe, die aber Entwarnung geben konnte.

Ein größeres Polizeiaufgebot und Straßensperrungen haben am frühen Samstagabend am Neumarkt in Zwickau für vorübergehende Umleitungen und allerhand Gesprächsstoff gesorgt. Lange sagte die Polizei nicht, worum es dabei ging. Gegen 19 Uhr gab das Lagezentrum der Polizeidirektion jedoch Entwarnung: Der Verdacht auf einen gefährlichen...