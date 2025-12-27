Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten

Zwickau
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Wer ab Montag an den 15 Fahrscheinautomaten an den Haltestellen im Zwickauer Stadtgebiet ein Ticket lösen will, hat Pech. Die Automaten bleiben fünf Tage lang geschlossen, um sie vor Vandalismus zu schützen. Diese Maßnahme hat sich in den letzten Jahren bewährt: In der Silvesternacht können keine Böller in die Ausgabeschächte gesteckt...
