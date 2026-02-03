MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Polizeieinsatz bei Warnstreik in Zwickau: Mann mit zwei langen Schwertern bedroht Bus- und Bahnfahrer

Ein Mann ist mit zwei Schwertern am Depot an der Schlachthofstraße aufgetaucht.
Ein Mann ist mit zwei Schwertern am Depot an der Schlachthofstraße aufgetaucht. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Polizeieinsatz bei Warnstreik in Zwickau: Mann mit zwei langen Schwertern bedroht Bus- und Bahnfahrer
Redakteur
Von Holger Frenzel
Die Polizei war mit ihrem Einsatzzug am Montag gegen 14 Uhr am Depot an der Schlachthofstraße. Ein 28-Jähriger sorgte für Aufregung. Was bisher bekannt ist.

Beschäftigte der Städtischen Verkehrsbetriebe Zwickau (SVZ) haben während des Warnstreiks am Montag per Notruf die Unterstützung der Polizei angefordert. Sie wurden am Depot an der Schlachthofstraße bedroht – von einem Mann, der mit zwei riesigen Schwertern unterwegs war.
