Polizeieinsatz in der Zwickauer Innenstadt: Das war der Anlass

Zwickau
Am Montagnachmittag haben Beamte die Personalien eines Mannes aufgenommen. Was war vorgefallen?
Ein Polizeieinsatz in der Zwickauer Innenstadt hat am Montagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Gegen 15.30 Uhr fuhren zwei Streifenwagen in der Hauptstraße vor, einer davon in Zivil. Beamte nahmen die Personalien eines Mannes auf. Die Polizei klärte am frühen Abend auf Anfrage zu den Hintergründen auf: Der 42-Jährige soll auf dem Hauptmarkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.