MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zwei Streifenwagen fuhren in der Hauptstraße vor, einer davon in Zivil.
Zwei Streifenwagen fuhren in der Hauptstraße vor, einer davon in Zivil. Bild: Johannes Pöhlandt
Zwei Streifenwagen fuhren in der Hauptstraße vor, einer davon in Zivil.
Zwei Streifenwagen fuhren in der Hauptstraße vor, einer davon in Zivil. Bild: Johannes Pöhlandt
Zwickau
Polizeieinsatz in der Zwickauer Innenstadt: Das war der Anlass
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Montagnachmittag haben Beamte die Personalien eines Mannes aufgenommen. Was war vorgefallen?

Ein Polizeieinsatz in der Zwickauer Innenstadt hat am Montagnachmittag für Aufsehen gesorgt. Gegen 15.30 Uhr fuhren zwei Streifenwagen in der Hauptstraße vor, einer davon in Zivil. Beamte nahmen die Personalien eines Mannes auf. Die Polizei klärte am frühen Abend auf Anfrage zu den Hintergründen auf: Der 42-Jährige soll auf dem Hauptmarkt...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.02.2026
2 min.
Polizeieinsatz bei Warnstreik in Zwickau: Mann mit zwei langen Schwertern bedroht Bus- und Bahnfahrer
Ein Mann ist mit zwei Schwertern am Depot an der Schlachthofstraße aufgetaucht.
Die Polizei war mit ihrem Einsatzzug am Montag gegen 14 Uhr am Depot an der Schlachthofstraße. Ein 28-Jähriger sorgte für Aufregung. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
22:13 Uhr
4 min.
Vier Hundertstel: Laura Nolte verliert Gold im Monobob noch
Laura Nolte freute sich zunächst über Olympia-Silber.
Lange darf Laura Nolte von ihrem zweiten Olympiasieg träumen. Doch am Ende fehlt eine Winzigkeit zu Gold im Monobob.
Frank Kastner und Robert Semmler, dpa
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
10:00 Uhr
1 min.
Alkoholisiert und unter Drogen den Verkehr gestört: Polizei ermittelt in Zwickau
In Zwickau ermittelt die Polizei wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Verkehr.
Ein Mann soll immer wieder vor fahrende Autos gelaufen sein. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel