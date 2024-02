Polizeieinsatz in Zwickau-Eckersbach: Das war der Grund für das große Aufgebot in der Nacht von Donnerstag zu Freitag

Die Polizeifahrzeuge standen rund um den Parkplatz des Diska-Marktes an der Max-Planck-Straße. Den entscheidenden Hinweis gab es zuvor vom Ordnungsamt. Was bisher bekannt ist.

Mehr als acht Stunden war die Polizei rund um den Diska-Markt an der Max-Planck-Straße in Zwickau-Eckersbach im Einsatz. Mit einem großen Aufgebot. Der Grund: In einem dort abgestellten Fahrzeug wurden rund sieben Kilogramm Marihuana entdeckt. Und zwei Tatverdächtige festgenommen. Dabei handelt es sich um zwei Männer aus Guinea im Alter von 22...