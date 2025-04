Polizeieinsatz nach Bombendrohung: Abriss der Pantoffelfabrik in Wilkau-Haßlau eskaliert

Der Eigentümer droht Sprengfallen zu zünden, wenn der Abriss nicht sofort endet. Daraufhin untersucht ein Polizeiaufgebot mit Spürhunden das Gelände.

Der Streit um den Abriss der ehemaligen Pantoffelfabrik an der Kirchberger Straße in Wilkau-Haßlau ist am Dienstag eskaliert. Nachdem die Arbeiten am Montag zwangsweise begonnen hatten, drohte der Eigentümer mit Sprengfallen. Diese habe er angeblich im Hinterhaus deponiert. Die Sprengsätze, so seine Behauptung, würden ausgelöst, falls das...