Regionale Nachrichten und News
  Polizeirevier als Fundbüro in Zwickau: Beamte suchen Eigentümer eines goldenen Ringes

Die Polizei sucht den Eigentümer eines goldenen Ringes.
Zwickau
Polizeirevier als Fundbüro in Zwickau: Beamte suchen Eigentümer eines goldenen Ringes
Von Holger Frenzel
Die Beamten haben das Schmuckstück am Donnerstagmittag in Reinsdorf gefunden. Welche Voraussetzung es für die Übergabe an den Eigentümer gibt.

Auf der Poststraße in Reinsdorf haben Polizeibeamte einen goldenen Ring gefunden. Sie entdecken den Schmuck parallel zu einem anderen Einsatz am Donnerstag in den Mittagsstunden. Nun sucht die Polizei den Eigentümer.
