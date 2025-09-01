Positive Bilanz im ersten Halbjahr: Warum Zwickau beim Tourismus überdurchschnittlich gut abschneidet

Laut dem Tourismusverband verzeichnet Zwickau ein deutliches Plus bei Übernachtungsgästen, vor allem im Juni. Die Gründe hierfür sind vor allem in der Kulturhauptstadt zu suchen.

Der Zwickauer Tourismus boomt - zumindest mit Blick auf die Übernachtungszahlen der ersten Jahreshälfte, die der Landestourismusverband nun veröffentlicht hat. Demnach verzeichnet Zwickau von Januar bis Juni ein Plus von insgesamt 9 Prozent. Damit liegt die Stadt weit über dem sachsenweiten Durchschnitt von minus 2,7 Prozent. Am meisten sticht...