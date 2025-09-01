Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Positive Bilanz im ersten Halbjahr: Warum Zwickau beim Tourismus überdurchschnittlich gut abschneidet

Deutlich mehr Menschen haben in der ersten Jahreshälfte ein Hotelzimmer in Zwickau gebucht.
Deutlich mehr Menschen haben in der ersten Jahreshälfte ein Hotelzimmer in Zwickau gebucht. Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Deutlich mehr Menschen haben in der ersten Jahreshälfte ein Hotelzimmer in Zwickau gebucht.
Deutlich mehr Menschen haben in der ersten Jahreshälfte ein Hotelzimmer in Zwickau gebucht. Bild: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa
Zwickau
Positive Bilanz im ersten Halbjahr: Warum Zwickau beim Tourismus überdurchschnittlich gut abschneidet
Von Jim Kerzig
Laut dem Tourismusverband verzeichnet Zwickau ein deutliches Plus bei Übernachtungsgästen, vor allem im Juni. Die Gründe hierfür sind vor allem in der Kulturhauptstadt zu suchen.

Der Zwickauer Tourismus boomt - zumindest mit Blick auf die Übernachtungszahlen der ersten Jahreshälfte, die der Landestourismusverband nun veröffentlicht hat. Demnach verzeichnet Zwickau von Januar bis Juni ein Plus von insgesamt 9 Prozent. Damit liegt die Stadt weit über dem sachsenweiten Durchschnitt von minus 2,7 Prozent. Am meisten sticht...
Mehr Artikel