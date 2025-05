Post in Reinsdorf schafft sich Bienen an: Ist das wirklich gut für die Umwelt?

Auf dem Gelände des Briefzentrums sind jetzt 40 Bienenvölker zu Hause. Die Insekten werden oft als Klimaretter betrachtet. Doch Fallstricke gibt es auch.

Das Briefzentrum von Deutsche Post DHL in Reinsdorf hat seit Mittwoch viele Tausend neue Mitarbeiterinnen, die zur Klima- und Ökobilanz des Konzerns beitragen sollen. Am Standort wurden 40 Bienenvölker aufgestellt. In der Niederlassung in Neumark im Vogtland sind es 60. Sie können genau wie E-Autos oder die Nutzung alternativer Energien dazu...