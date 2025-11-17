Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Viele Akteure sorgen im September für die Innenhof-Momente.
Viele Akteure sorgen im September für die Innenhof-Momente. Bild: Ludmila Thiele/Archiv
Zwickau
Preiswürdige „Innenhof-Momente“ in Zwickau
Redakteur
Von Konrad Rüdiger
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein städtisches Kulturprojekt ist vom örtlichen Marketingclub mit einem Preis bedacht worden.

Zwickau.

Eine kreative Umsetzung von Stadtmarketing hat der Stadt Zwickau jetzt eine Auszeichnung beschert. Der Marketingclub Zwickau zeichnete die „Innenhof-Momente“, die „mit zahlreichen engagierten Akteuren umgesetzt“ wurden, mit dem Marketingpreis 2025 aus. Die Jury würdigte laut Stadtsprecher Mathias Merz das Format als „beispielgebend für modernes Stadtmarketing, das Gemeinschaft, Kreativität und Kommunikation auf besondere Weise verbindet“.

Am 13. September verwandelten sich acht Innenhöfe in Zwickau in lebendige Begegnungsräume voller Musik, Mode, Tanz, Kunst und kulinarischer Vielfalt. Besucher aller Generationen erlebten laut Stadtsprecher Merz „ein außergewöhnliches Zusammenspiel aus Kultur, Stadtarchitektur und Gemeinschaft“. „Die ‚Innenhof-Momente‘ waren als Format konzipiert, das Menschen miteinander in Verbindung bringt – quer durch Generationen, Stadt und Lebenswelten.“, sagt Bianca Dommes, Leiterin des Kulturamts.

„In dieser Kategorie Eventgestaltung ging es uns um Gemeinschaft und Zusammenwirken – um Menschen, die mit Kreativität, Herzblut und Kooperation etwas auf die Beine gestellt haben, das unsere Stadt in einem besonderen Licht erstrahlen lässt“, so die Jurypräsidentin Manuela Sachse. Der Preis ist mit 2000 Euro dotiert. (kru)

