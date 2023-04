Premiere für E-Autofahrer in Sachsen: Warum gerade in Kirchberg die ersten Lade-Laternen stehen

Die Stadt ist die einzige in Sachsen, in der es Zugang zu Ladestrom über eine öffentliche Laterne gibt. In Berlin oder in anderen Ländern breitet sich dieser Service gerade aus. Und das alles nur, weil die Bürgermeisterin Zeitung gelesen hat.

Es mag aussehen wie Stromklau, aber es passiert mit dem Segen der Bürgermeisterin: In Kirchberg gibt es jetzt drei Ladepunkte für Elektroautos, die über eine Straßenlaterne angezapft werden können. Diese Stationen sind jetzt eingeweiht worden - und es sind die ersten ihrer Art in ganz Sachsen. Selbst in den Großstädten hat diese Technologie noch... Es mag aussehen wie Stromklau, aber es passiert mit dem Segen der Bürgermeisterin: In Kirchberg gibt es jetzt drei Ladepunkte für Elektroautos, die über eine Straßenlaterne angezapft werden können. Diese Stationen sind jetzt eingeweiht worden - und es sind die ersten ihrer Art in ganz Sachsen. Selbst in den Großstädten hat diese Technologie noch...