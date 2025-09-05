Premiere für Poetry Slam in Wildenfels: Lehrer holt Lyrik ins Schloss

Für frischen Wind in einem alten Gemäuer soll der erste Poetry Slam im Schloss Wildenfels sorgen. Was das ist und wer hinter der Idee steckt.

400 Besucher – so viele Menschen wie jüngst zur Nacht der Schlösser den Musenhof Schloss Wildenfels besucht haben, werden es zur Premiere von „Slam im Schloss" wohl nicht werden. „Aber auf 100 Sitzplätze kommt der Schlosssaal auch", sagt Kevin Unger und legt sich damit die Latte zur Premiere hoch.