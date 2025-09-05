Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kevin Unger organisiert den ersten Poetry Slam im Schloss Wildenfels.
Kevin Unger organisiert den ersten Poetry Slam im Schloss Wildenfels. Bild: Ralf Wendland
Kevin Unger organisiert den ersten Poetry Slam im Schloss Wildenfels.
Kevin Unger organisiert den ersten Poetry Slam im Schloss Wildenfels. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Premiere für Poetry Slam in Wildenfels: Lehrer holt Lyrik ins Schloss
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für frischen Wind in einem alten Gemäuer soll der erste Poetry Slam im Schloss Wildenfels sorgen. Was das ist und wer hinter der Idee steckt.

400 Besucher – so viele Menschen wie jüngst zur Nacht der Schlösser den Musenhof Schloss Wildenfels besucht haben, werden es zur Premiere von „Slam im Schloss“ wohl nicht werden. „Aber auf 100 Sitzplätze kommt der Schlosssaal auch“, sagt Kevin Unger und legt sich damit die Latte zur Premiere hoch.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.09.2025
3 min.
Stadtfest Penig: Die Bilder vom Samstag und Freitag
 13 Bilder
Mittendrin beim Stadtfest Penig auch als Moderator: Bürgermeister André Wolf.
In Penig hat am Freitagabend das Stadtfest begonnen. Am Samstag ging es heiter weiter. Stargast am Abend ist Anna-Carina Woitschack.
Falk Bernhardt
10:24 Uhr
2 min.
Aus Psychiatrie in Bayern geflohener Amokläufer gefasst
Der 34-Jährige war nach einem genehmigten Ausgang nicht mehr zurückgekehrt. (Symbolbild)
Er bekam Ausgang und tauchte dann ab. Nun ist die Flucht des Amokläufers von Ansbach aus der Psychiatrie beendet. Die Polizei nahm den 34-Jährigen fest.
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
25.07.2025
3 min.
Event der Freilichtkunst: Schlossgalerie zeigt Ergebnisse des Wildenfelser Pleinairs
Dorothea Landrock-List vor einer Ansicht von Schloss Wildenfels, gemalt von Annett Beier.
Kunst im Einklang mit der Natur: Die Ausstellung in Wildenfels offenbart die kreative Vielfalt regionaler Künstler. Vom Schloss bis zur Landschaft, die Kunstwerke erzählen von der Magie des Ortes.
Holger Weiß
10:06 Uhr
2 min.
Berichte: Japans Regierungschef zu Rücktritt bereit
Die Koalition von Japans Regierungschef Ishiba hat in beiden Parlamentskammern keine Mehrheit mehr. (Archivbild)
Japans Regierungspartei LDP verlor im Juli die Mehrheit im Parlament. Nun gibt es Rufe nach einer Neuwahl des Parteivorsitzes. Partei- und Regierungschef Ishiba sieht sich laut Medien unter Zugzwang.
27.08.2025
3 min.
25 Jahre Nacht der Schlösser: Was die Besucher in Westsachsen erwartet
Das Schloss Waldenburg verwandelt sich in eine malerische Kulisse.
Insgesamt elf Schlösser und Burgen beteiligen sich am Samstag an der Nacht der Schlösser. Dabei geht es musikalisch, kulturvoll und emotional zu.
Stefan Stolp
Mehr Artikel