  • Premiere für Stadtteil-Weihnachtsmarkt in Pölbitz: Zwickauer Ehrenämtler laden zu Glühwein, Roster und gebrannten Mandeln

Ein neuer Weihnachtsmarkt in Pölbitz soll Bürger bei Glühwein und Roster zusammenbringen.
Ein neuer Weihnachtsmarkt in Pölbitz soll Bürger bei Glühwein und Roster zusammenbringen. Bild: Jonas Walzberg/dpa
Ein neuer Weihnachtsmarkt in Pölbitz soll Bürger bei Glühwein und Roster zusammenbringen.
Ein neuer Weihnachtsmarkt in Pölbitz soll Bürger bei Glühwein und Roster zusammenbringen. Bild: Jonas Walzberg/dpa
Zwickau
Premiere für Stadtteil-Weihnachtsmarkt in Pölbitz: Zwickauer Ehrenämtler laden zu Glühwein, Roster und gebrannten Mandeln
Von Jim Kerzig
Engagierte Pölbitzer richten am Samstag erstmals einen eigenen Weihnachtsmarkt im Zwickauer Stadtteil aus. Die Idee dazu entstand bei einem der neuen Bürgertreffs im Viertel.

Wer eine Alternative zu den weihnachtlichen Angeboten in der Zwickauer Innenstadt sucht, wird am Samstag vielleicht in Pölbitz fündig: Erstmals soll vor dem Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ ein eigener Weihnachtsmarkt im Stadtteil ausgerichtet werden. Das Besondere: Organisiert wird er größtenteils von engagierten Ehrenämtlern aus dem...
