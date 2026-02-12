Premiere in Hartenstein: Winterzauber auf der Schlossruine

Zwickau
So zeitig im Jahr wie noch nie startet der Schlossruine-Verein in die Veranstaltungssaison. Der Zeitpunkt in den Winterferien ist gut gewählt.
Zur Halbzeit der Winterferien in Sachsen bereichert der Verein Schlossruine Hartenstein das Ferienprogramm: Am Samstag, 14. Februar, wird erstmals zum Winterzauber auf die Schlossruine eingeladen. Beginn ist 16 Uhr, der Eintritt kostenlos. Zu den Angeboten zählen Basteln und eine Geistersuche im Schlosskeller. Außerdem werden Schlossführungen...
