Priesterhäuser in Zwickau: Welche Rolle Dörnröschen spielt?

Am Dienstag, 6. Januar, wird das Objekt des Monats vorgestellt.

Im Museum Priesterhäuser in Zwickau wird am Dienstag das Museumsobjekt des Monats Januar vorgestellt: Papiertheaterfiguren „Dornröschen“ um 1890. Wer vor den Figuren aus der Zeit um 1890 steht, taucht ein in die Welt der Kinder des 19. Jahrhunderts, für die solche Theaterlandschaften begehrt waren, heißt es aus dem Museum. Heute...