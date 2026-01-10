Prinzenraub-Theater in Hartenstein 2026: Termine für Spektakel auf Schlossruine und Ticketverkauf stehen fest

Der Erfolg von 2025 ermutigt Hartenstein zur Fortsetzung des Prinzenraub-Spektakels. Über 100 Laiendarsteller begeisterten fast 1500 Zuschauer. Die neue Saison wartet mit Überraschungen auf.

Der Erfolg von drei ausverkauften Aufführungen, der Zuspruch der Bevölkerung, die Unterstützung vieler Helfer hat den Hartensteinern die Entscheidung leicht gemacht: 2026 heißt es erneut „Hartenstein spielt Prinzenraub“. Am ersten Juli-Wochenende (3. bis 5. Juli) wird die Schlossruine Hartenstein wieder zur Freilichtbühne für das...