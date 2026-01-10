MENÜ
  • Prinzenraub-Theater in Hartenstein 2026: Termine für Spektakel auf Schlossruine und Ticketverkauf stehen fest

Nach der erfolgreichen Premiere 2025 (Foto) heißt es im Juli 2026 erneut: „Hartenstein spielt Prinzenraub“. Drei Aufführungen sind geplant.
Zurzeit herrscht Winterruhe auf der Schlossruine Hartenstein. Ab Mai gibt es wieder Veranstaltungen, am ersten Juliwochenende die Neuauflage des Prinzenraubs.
Sebastian Hessel, Vorstandsvorsitzender vom Verein Schlossruine Hartenstein, vor dem unteren Torhaus, das dringend saniert werden muss.
Zurzeit herrscht Winterruhe auf der Schlossruine Hartenstein. Ab Mai gibt es wieder Veranstaltungen, am ersten Juliwochenende die Neuauflage des Prinzenraubs.
Sebastian Hessel, Vorstandsvorsitzender vom Verein Schlossruine Hartenstein, vor dem unteren Torhaus, das dringend saniert werden muss.
Zwickau
Prinzenraub-Theater in Hartenstein 2026: Termine für Spektakel auf Schlossruine und Ticketverkauf stehen fest
Von Holger Weiß
Der Erfolg von 2025 ermutigt Hartenstein zur Fortsetzung des Prinzenraub-Spektakels. Über 100 Laiendarsteller begeisterten fast 1500 Zuschauer. Die neue Saison wartet mit Überraschungen auf.

Der Erfolg von drei ausverkauften Aufführungen, der Zuspruch der Bevölkerung, die Unterstützung vieler Helfer hat den Hartensteinern die Entscheidung leicht gemacht: 2026 heißt es erneut „Hartenstein spielt Prinzenraub“. Am ersten Juli-Wochenende (3. bis 5. Juli) wird die Schlossruine Hartenstein wieder zur Freilichtbühne für das...
