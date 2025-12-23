Probenraum statt Ladenlokal: Immobilienunternehmer Fliegerbauer verhilft Jungem Theater in Zwickau zu neuem Domizil

Zwickau
Aus der „Alten Posthalterei“ muss das „Jupz“ raus. Der neue Standort ist noch zentraler gelegen. Vor dem Umzug sind aber noch einige Umbauten nötig. Kurt Fliegerbauer hat indes noch eine weitere Idee.
Ein neues Domizil für das Junge Theater Plauen-Zwickau: Das „Jupz“ wird 2026 neue Räume mitten im Stadtzentrum beziehen – in einem ehemaligen Ladenlokal in der Münzstraße 2. Die Räumlichkeiten für Proben, Workshops und Theaterjugendarbeit stellt Immobilienunternehmer Kurt Fliegerbauer zur Verfügung. „Der Mietvertrag ist...
