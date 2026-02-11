Probleme bei der Zufahrt: Ein Zwickauer Altglascontainer wechselt die Adresse

Das Amt für Abfallwirtschaft hat entschieden: Der Umzug des Glascontainers soll die Zufahrt erleichtern und die Entsorgung verbessern.

Der Standort für die Glascontainer an der Poststraße in Zwickau wird dauerhaft an einen neuen Platz verlegt. Über die Veränderung ist aus dem Amt für Abfallwirtschaft des Landkreises Zwickau per Pressemitteilung informiert worden. Die Entscheidung zur Verlegung des gewohnten Standortes ist wegen der schwierigen Zufahrt am bisherigen Standort...