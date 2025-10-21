Projekt „Stadtbahn Plus“: 2030 soll die Straßenbahn wieder zum Zwickauer Hauptbahnhof fahren

Zwickau
Das Straßenbahnnetz soll in den kommenden fünf Jahren modernisiert und erweitert werden. Ein Vertrag mit den Städtischen Verkehrsbetrieben regelt die Details. Auch die Querspange soll gebaut werden.
Bis 2030 sollen Zwickaus Straßenbahnen auf einem modernisierten und erweiterten Netz rollen. Das regelt ein Vertrag zwischen der Stadt und den Städtischen Verkehrsbetrieben Zwickau (SVZ). Er sieht unter anderem vor, den 2019 wegen Gleisschäden eingestellten Tramverkehr zum Hauptbahnhof wieder aufzunehmen und den Bahnhofsvorplatz neu zu...
