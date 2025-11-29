Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Promi plötzlich doppelt zu sehen: Was der Zwickauer Ehrenbürger beim Heimatbesuch erlebt hat

Bernd-Lutz Lange (l.) und Maler Christian Siegel vorm Porträt in der Marx-Buchhandlung.
Bernd-Lutz Lange (l.) und Maler Christian Siegel vorm Porträt in der Marx-Buchhandlung. Bild: Ludmila Thiele
Bernd-Lutz Lange gefällt das Schocken-Kaufhaus und der aufgehübschte Marienplatz.
Bernd-Lutz Lange gefällt das Schocken-Kaufhaus und der aufgehübschte Marienplatz. Bild: Ludmila Thiele
Buchhändler Berthold Freitag am Regal mit Werken von Bernd-Lutz Lange.
Buchhändler Berthold Freitag am Regal mit Werken von Bernd-Lutz Lange. Bild: Ludmila Thiele
Bernd-Lutz Lange (l.) und Maler Christian Siegel vorm Porträt in der Marx-Buchhandlung.
Bernd-Lutz Lange (l.) und Maler Christian Siegel vorm Porträt in der Marx-Buchhandlung. Bild: Ludmila Thiele
Bernd-Lutz Lange gefällt das Schocken-Kaufhaus und der aufgehübschte Marienplatz.
Bernd-Lutz Lange gefällt das Schocken-Kaufhaus und der aufgehübschte Marienplatz. Bild: Ludmila Thiele
Buchhändler Berthold Freitag am Regal mit Werken von Bernd-Lutz Lange.
Buchhändler Berthold Freitag am Regal mit Werken von Bernd-Lutz Lange. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Promi plötzlich doppelt zu sehen: Was der Zwickauer Ehrenbürger beim Heimatbesuch erlebt hat
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Den kenn ich doch, sagen sich viele, wenn sie ihm auf der Straße begegnen. In Zwickau schaut Bernd-Lutz Lange gern vorbei. Und entdeckt immer wieder etwas Neues in seiner Geburtsstadt.

Anerkennend blickt er auf die Schocken-Fassade und den aufgewerteten Marienplatz. „Es hat sich doch ein bisschen was verändert“, sagt Bernd-Lutz Lange, der wieder mal seine alte Heimatstadt besucht. „Das finde ich schön.“ Auch die Ecke im Bauhaus-Stil an der Hauptstraße neben dem „Freie Presse“-Haus gefällt ihm.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.11.2025
1 min.
Weihnachten in den Höfen – Mehr als ein Geheimtipp im Erzgebirge
In den Gassen im Schlettauer Zentrum waren am Wochenende tausende Besucher unterwegs.
Der Schlettauer Weihnachtsmarkt ist ein ganz besonderer. Das hat sich inzwischen herumgesprochen.
Niko Mutschmann und Kjell Riedel
26.11.2025
3 min.
Holocaust-Gedenkstätte: Kommt der deutsche Ableger von Yad Vashem nach Zwickau?
Die Halle der Namen in Yad Vashem in Jerusalem gibt den Opfern des Holocaust ein Gesicht.
Die Gedenk- und Bildungsstätte soll dabei helfen, die Erinnerung an die Judenverfolgung lebendig zu halten. Ein Zwickauer Stadtrat ist von der Idee angetan und hat schon eine Immobilie im Blick.
Johannes Pöhlandt
01.12.2025
4 min.
Großbaustellen, Pragmatismus, Motörhead: So tickt der neue Chemnitzer Baubürgermeister
Der Chemnitzer Baubürgermeister privat. Thomas Kütter (49) hat ein Faible für Motorrad-Oldies, wie dieses gut 60 Jahre alte Awo-Gespann.
Thomas Kütter leitet als Nachfolger von Michael Stötzer seit etwa 100 Tagen das Chemnitzer Baudezernat. Kein einfacher Job in wirtschaftlich und politisch schwierigen Zeiten. Was treibt ihn an?
Michael Müller
29.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Warum Erzgebirger Thomas im Moment am liebsten zu Hause bleibt
Michaela und Thomas: Was verraten diese Blicke?
Holzhacken, Schweißen, Kuscheln: Während der Hofwoche wächst die Nähe zwischen Michaela und Thomas. Manchmal hat er sogar die Kameras vergessen. Und wie haben seine Eltern die RTL-Dreharbeiten erlebt?
Thomas Wittig
01.12.2025
4 min.
Gemeinde im Vogtland will ihr Freibad in Eigenleistung retten
Das Waldbad in Triebel ist im Winterschlaf. Ab Frühjahr 2026 soll es in Eigenleistung saniert werden.
Die Angebote in sechsstelliger Höhe zum Sanieren des undichten Beckens übersteigen die Möglichkeiten der Gemeinde. Sie setzt auf eigene Kraft, Bauhof, Badförderverein. Eine nicht unumstrittene Lösung.
Ronny Hager
17:00 Uhr
3 min.
Zwickaus neuer Marienplatz: Granitpflaster, Wasserspiel und Hochbeete
Mick Tetzner testet das neue Wasserspiel am Marienplatz in Zwickau.
Der umgestaltete Platz in der Innenstadt ist ein Hingucker geworden. Am Freitag wurde er freigegeben. Nur ein „hässlicher Kasten“ stört das Gesamtbild – wie lange noch?
Frank Dörfelt
Mehr Artikel