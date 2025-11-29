Promi plötzlich doppelt zu sehen: Was der Zwickauer Ehrenbürger beim Heimatbesuch erlebt hat

Den kenn ich doch, sagen sich viele, wenn sie ihm auf der Straße begegnen. In Zwickau schaut Bernd-Lutz Lange gern vorbei. Und entdeckt immer wieder etwas Neues in seiner Geburtsstadt.

Anerkennend blickt er auf die Schocken-Fassade und den aufgewerteten Marienplatz. „Es hat sich doch ein bisschen was verändert", sagt Bernd-Lutz Lange, der wieder mal seine alte Heimatstadt besucht. „Das finde ich schön." Auch die Ecke im Bauhaus-Stil an der Hauptstraße neben dem „Freie Presse"-Haus gefällt ihm.