Promillefahrten führen zu Unfällen in Hartenstein, Niederplanitz und Stenn: Polizei meldet Crashs mit hohem Sachschaden

Auf der Staatsstraße zwischen Hartenstein und Aue ist ein Nissan gegen einen Baum geknallt. In Stenn hat ein BMW-Fahrer in einer Baustelle einen Anhänger beschädigt.

Mit rund 2,5 Promille Alkohol hat ein 57-Jähriger einen Unfall in Hartenstein verursacht. Der Mann war mit seinem Nissan Navara auf der S 255 in Richtung Aue unterwegs. Er kam am Sonntag gegen 15.20 Uhr kurz nach der Ortslage Zschocken aus bislang unbekannter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem...