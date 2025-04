Prozess am Landgericht Zwickau: Vorbestrafter soll Nachbarsjungen jahrelang schwer missbraucht haben

Bereits 2021 stand der Angeklagte in einem Verfahren vor Gericht, in dem es um eine nicht in die Tat umgesetzte Verabredung zu Missbrauch und Mord ging. Nun sitzt der 31-Jährige erneut auf der Anklagebank.

Es ist ein krasser Missbrauchsfall, der seit Mittwoch am Landgericht Zwickau verhandelt wird. Weil nicht nur die Tatvorwürfe schwer wiegen, sondern der Angeklagte eine kriminelle Vorgeschichte hat, einschlägig vorbestraft ist. Seit dieser Woche muss sich ein 31-Jähriger aus Crimmitschau vor Gericht verantworten wegen sexuellen Missbrauchs eines... Es ist ein krasser Missbrauchsfall, der seit Mittwoch am Landgericht Zwickau verhandelt wird. Weil nicht nur die Tatvorwürfe schwer wiegen, sondern der Angeklagte eine kriminelle Vorgeschichte hat, einschlägig vorbestraft ist. Seit dieser Woche muss sich ein 31-Jähriger aus Crimmitschau vor Gericht verantworten wegen sexuellen Missbrauchs eines...