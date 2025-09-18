Prozess in Zwickau: FSV-Fan geht in Straßenbahn auf Ausländer los

Zwickau
Ein arabischsprachiger Mann ist auf dem Neumarkt geschlagen und getreten worden. Deshalb standen jetzt drei Personen vor Gericht. Schuldig gesprochen wurde nur eine von ihnen.
0:2 gegen Cottbus verloren. Die Stimmung der FSV-Fans an diesem Sonntag im März 2024 ist angekratzt, die Straßenbahn in Richtung Innenstadt überfüllt. Als ein damals 31-jähriger arabischsprachiger Mann mit Behinderung einsteigt, eskaliert die Situation, es kommt zu Schlägen und Tritten. An diesem Donnerstag stehen deswegen zwei Männer und...
