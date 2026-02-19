Prozess in Zwickau: Hat ein Senior einen 16-Jährigen geschlagen oder nicht?

Zwickau
Hat ein 72-Jähriger einem Mitschüler seines Sohnes eine Ohrfeige verpasst? Diese Frage musste das Landgericht klären. Wie die Verhandlung ausging.
Am Ende des zweiten Prozesstages am Landgericht Zwickau folgt der Richter den Anträgen von Verteidiger und Staatsanwalt. Der 72-jährige Angeklagte wird freigesprochen, das Urteil des Amtsgerichts, gegen das der 13-fache Vater in Berufung gegangen war, wird aufgehoben. Sämtliche Verfahrenskosten trägt die Staatskasse. Von einem Klassiker...
