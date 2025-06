Prozess um altes Zwickauer Westsachsenstadion: Stadt unterliegt im jahrelangen Rechtsstreit mit Architekten

Nach über einem Jahrzehnt endet der Rechtsstreit um den Stadionumbau in Zwickau mit einem Urteil. Die Stadt muss zahlen. Doch ist damit wirklich das letzte Kapitel geschrieben?

Mehr als zehn Jahre nach Beginn des Prozesses um den Umbau des Westsachsenstadions in Zwickau ist das Zivilrechtsverfahren am Landgericht Zwickau jetzt zum vorläufigen Ende gekommen. Das Gericht verurteilte die Stadt Zwickau zur teilweisen Zahlung des von den Planern geforderten ausstehenden Honorars plus Zinsen. Außerdem wurde eine sogenannte...