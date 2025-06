Prozess um angeblich erschlichenes Erbe in Zwickau: Welche Rolle spielte der Ex-Partner der Krankenschwester?

Wegen Urkundenfälschung steht eine 41-jährige Krankenschwester vor Gericht. Sie soll das 600.000 Euro schwere Erbe eines Patienten an sich gerissen haben. Wie viel wusste ihr damaliger Partner davon?

Die Frau und der Mann, einst ein Paar, würdigen sich keines Blickes. Nur ab und an verzieht die 41-Jährige den Mund zu einem spöttischen Grinsen und schüttelt kaum merklich den Kopf – als Reaktion auf die Aussagen ihres Ex. Die Frau sitzt im Landgericht Zwickau auf der Anklagebank, der frühere Partner wird an diesem Montag als Zeuge...