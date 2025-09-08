Prozess um gefälschtes Testament: Mehr als vier Jahre Haft für Zwickauer Krankenschwester

Das Landgericht hat keinen Zweifel, dass die 41-Jährige sich das Vermögen des verstorbenen Zwickauer Richters Ekkehard E. zu Unrecht angeeignet hat. Die Verteidigung will das Urteil nicht akzeptieren.

Als die Richter den Saal verlassen, bellt ihnen Verteidiger Nils Hulinsky ein paar Worte hinterher. Dann kommt es im leeren Gerichtssaal zu einer Art Pressekonferenz. Das Fernsehen und verschiedene Zeitungen haben den Prozess wochenlang begleitet, in dem Hulinsky viele spektakuläre Auftritte hingelegt hat und der am Montag mit einem Schuldspruch... Als die Richter den Saal verlassen, bellt ihnen Verteidiger Nils Hulinsky ein paar Worte hinterher. Dann kommt es im leeren Gerichtssaal zu einer Art Pressekonferenz. Das Fernsehen und verschiedene Zeitungen haben den Prozess wochenlang begleitet, in dem Hulinsky viele spektakuläre Auftritte hingelegt hat und der am Montag mit einem Schuldspruch...