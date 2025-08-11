Prozess um Testamentfälschung in Zwickau: Ärger um das zentrale Beweisstück

Zwickau
Der Verteidiger der Zwickauer Krankenschwester beginnt die Verhandlungswoche mit einer Wutrede. Dann enthüllt er eine bislang unbekannte Entwicklung.
Die geladene Schriftsachverständige kommt am Montag vor dem Landgericht Zwickau nicht zum Zug. Gleich zu Prozessbeginn macht Verteidiger Nils Hulinsky seinem Ärger Luft. Der Anwalt der 41-jährigen Zwickauerin, die laut Anklage als Krankenschwester das Testament eines Patienten gefälscht und so an ein Vermögen von 600.000 Euro gekommen sein...
