Prozess um tödlichen Garagenstreit in Zwickau: Wie ein Treffen zweier befreundeter Männer außer Kontrolle geriet

Zwickau
Im August vorigen Jahres hat ein 67-Jähriger mit einem Messer auf seinen Bekannten eingestochen. Nun äußert sich der Angeklagte vor Gericht erstmals zum Tathergang. Es war reichlich Alkohol im Spiel.
Graue Haare, Geheimratsecken, leicht kantiges Gesicht, unauffällige Kleidung: Es ist ein Rentner, der auf der Anklagebank im Großen Schwurgerichtssaal des Landgerichtes in Zwickau Platz genommen hat. Alexander M., 67 Jahre alt, gebürtiger Kasache mit deutscher Staatsbürgerschaft, der seit Jahren hier lebt, muss sich wegen Totschlags...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.