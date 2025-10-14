Prozess um Unfall beim Zwickauer Stadtlauf: Fußgängerin klagt gegen Verein und Läufer

Der Vorfall in der Innenstadt, der schon zweieinhalb Jahre zurückliegt, wird nun zum zweiten Mal vor Gericht aufgearbeitet. Was ist das Ziel der Klägerin?

Der Zwickauer Stadtlauf im Jahr 2023 hat ein Nachspiel vor dem Oberlandesgericht Dresden. Wie das Gericht mitteilt, wird dort am Mittwoch dieser Woche eine Zivilsache verhandelt. Geklagt hat eine Fußgängerin, die am 14. Mai 2023, dem Tag des Laufs, mit ihrem Hund in der Innenstadt unterwegs war. Als sie aus dem Rosengäßchen auf die...