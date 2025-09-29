Prozess um versuchten Mord in Zwickau: „Sag auf Wiedersehen zu den Kindern“

Ein Vater soll versucht haben, seine drei Söhne und sich selbst zu töten. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt verreist. Vor Gericht erzählt sie von derben Beschimpfungen und einer Handynachricht ihres Ex-Mannes.

Anderthalb Verhandlungstage lang hat der Angeklagte keine emotionale Regung gezeigt und den Prozess gegen ihn am Landgericht Zwickau konzentriert verfolgt. Das ändert sich, als am Montagmittag seine Ex-Frau den Saal betritt. Der 44-Jährige schaut der Mutter seiner Kinder nur kurz in die Augen, dann vor allem auf den Tisch vor ihm. Während der...