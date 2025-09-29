Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Prozess um versuchten Mord in Zwickau: „Sag auf Wiedersehen zu den Kindern“

Der Prozess am Landgericht Zwickau wird schon am Dienstag fortgesetzt.
Der Prozess am Landgericht Zwickau wird schon am Dienstag fortgesetzt. Bild: Jan Woitas/dpa
Der Prozess am Landgericht Zwickau wird schon am Dienstag fortgesetzt.
Der Prozess am Landgericht Zwickau wird schon am Dienstag fortgesetzt. Bild: Jan Woitas/dpa
Zwickau
Prozess um versuchten Mord in Zwickau: „Sag auf Wiedersehen zu den Kindern“
Redakteur
Von Johannes Pöhlandt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Vater soll versucht haben, seine drei Söhne und sich selbst zu töten. Die Mutter war zu diesem Zeitpunkt verreist. Vor Gericht erzählt sie von derben Beschimpfungen und einer Handynachricht ihres Ex-Mannes.

Anderthalb Verhandlungstage lang hat der Angeklagte keine emotionale Regung gezeigt und den Prozess gegen ihn am Landgericht Zwickau konzentriert verfolgt. Das ändert sich, als am Montagmittag seine Ex-Frau den Saal betritt. Der 44-Jährige schaut der Mutter seiner Kinder nur kurz in die Augen, dann vor allem auf den Tisch vor ihm. Während der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
29.09.2025
4 min.
„Schlag ins Gesicht“: Schoeller kündigt nach Schließung der Papierfabrik Penig Millionen-Investition in Osnabrück an
Die Papierfabrik Penig ist seit drei Monaten geschlossen. Nun wird bekannt: Schoeller investiert Millionen in den Standort Osnabrück.
Während in das Werk in Osnabrück investiert wird, bleibt die Zukunft der Papierfabrik in Penig ungewiss. Bei den Peniger Mitarbeitern sorgt das für gemischte Gefühle.
Julia Czaja
09:20 Uhr
1 min.
Autofahrer bei Verkehrsunfall in Kottengrün schwer verletzt
Update
Am Morgen gab es einen Verkehrsunfall in Kottengrün.
Am Morgen hatte es in dem Ortsteil von Werda einen Unfall gegeben. Was bislang bekannt ist.
Bernd Jubelt
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
15.09.2025
4 min.
Sie durften währenddessen Videos schauen: Zwickauer soll versucht haben, seine drei Kinder mit Autoabgasen zu töten
Großer Medienrummel: Mehrere Fernsehteams verfolgten den Prozessauftakt am Montag im Landgericht.
Ein 44-Jähriger ist angeklagt, seine Söhne in einen VW-Bus gesetzt und Abgase hineingeleitet zu haben. Nur dank aufmerksamer Nachbarn kam niemand zu Schaden. Was ist das Motiv des Angeklagten?
Johannes Pöhlandt
09.09.2025
3 min.
Neue Anklage im Plauener Missbrauchsfall: Staatsanwaltschaft spricht von weiterem Opfer
Seit Anfang August muss sich ein Paar aus Plauen wegen schweren Kindesmissbrauchs vor dem Landgericht Zwickau verantworten.
Weil ein Plauener Paar seine eigenen Kinder schwer missbraucht und Taten gefilmt haben soll, steht es derzeit in Zwickau vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft hat jetzt weitere Vorwürfe erhoben.
Claudia Bodenschatz
09:20 Uhr
2 min.
Wie viel mehr verdienen Beschäftigte in Westdeutschland?
Die deutsche Wiedervereinigung wurde am 3. Oktober 1990 vollendet. Auch dreieinhalb Jahrzehnte später sind die Einkommen in den alten Bundesländern jedoch immer noch höher. (Symbolbild)
Die Lohnlücke zwischen Ost und West ist in den vergangenen Jahren laut einer Auswertung etwas kleiner geworden. Forscher erklären warum.
Mehr Artikel