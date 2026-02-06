MENÜ
  • Prozessauftakt in Zwickau: 67-Jähriger nach blutiger Messerattacke wegen Totschlags vor Gericht

Kurz nach der Tat konnte der Tatverdächtige in Niederplanitz festgenommen werden.
Kurz nach der Tat konnte der Tatverdächtige in Niederplanitz festgenommen werden. Bild: Ralf Wendland/Archiv
Zwickau
Prozessauftakt in Zwickau: 67-Jähriger nach blutiger Messerattacke wegen Totschlags vor Gericht
Von Frank Dörfelt
Im vergangenen Sommer ist in Planitz ein Streit eskaliert. Ein 67-Jähriger soll mit Tötungsabsicht auf einen Bekannten eingestochen haben. Am 13. Februar beginnt der Prozess vor dem Landgericht.

Am frühen Morgen des 27. Juli 2025 fand man einen Ukrainer blutüberströmt in einer Hofeinfahrt der Erich-Mühsam-Straße in Zwickau-Planitz. Der 36-Jährige starb wenig später im Krankenhaus. Ab dem 13. Februar steht ein 67-Jähriger wegen Totschlags vor dem Schwurgericht des Landgerichts Zwickau. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Deutschrussen...
Mehr Artikel