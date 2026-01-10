MENÜ
  • Psychothriller „The Housemaid“ wird am 14. Januar im Zwickauer „Astoria“ als Vorpremiere gezeigt

Bild: Daniel McFadden/Lionsgate
Zwickau
Psychothriller „The Housemaid“ wird am 14. Januar im Zwickauer „Astoria“ als Vorpremiere gezeigt
Von Thomas Croy
Einen Tag vor dem Bundesstart in deutschen Kinos erlebt das Zwickauer Publikum einen spannenden Film mit Sydney Sweeney.

Eine besondere Vorpremiere gibt es am Mittwoch, 14. Januar, im Filmpalast „Astoria“ in Zwickau. Wie das Kino mitteilt, wird um 20 Uhr der Film „The Housemaid – Wenn sie wüsste“ gezeigt. Der Psychothriller von Regisseur Paul Feig, basierend auf Freida McFaddens Bestseller, lief bereits im Dezember 2025 erfolgreich in den USA an.
