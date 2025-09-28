Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Publikum und Jury sind sich einig: Iranerin Maryam Tayyebi räumt bei der Zwickauer Fashion Night doppelt ab

Sie hatte insgeheim auf einen Pokal gehofft, am Ende durfte sie sogar beide mit nach Hause nehmen: Maryam Tayyebi ist die Zwickauer „Fashion Queen“ 2025.
Sie hatte insgeheim auf einen Pokal gehofft, am Ende durfte sie sogar beide mit nach Hause nehmen: Maryam Tayyebi ist die Zwickauer „Fashion Queen“ 2025. Bild: Ralf Wendland
Sie hatte insgeheim auf einen Pokal gehofft, am Ende durfte sie sogar beide mit nach Hause nehmen: Maryam Tayyebi ist die Zwickauer „Fashion Queen“ 2025.
Sie hatte insgeheim auf einen Pokal gehofft, am Ende durfte sie sogar beide mit nach Hause nehmen: Maryam Tayyebi ist die Zwickauer „Fashion Queen“ 2025. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Publikum und Jury sind sich einig: Iranerin Maryam Tayyebi räumt bei der Zwickauer Fashion Night doppelt ab
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von Teheran zum Modedesign-Studium nach Westsachsen: Die Preisträgerin spricht über ihre Vision für die Mode von morgen – innovativ, nachhaltig und zugleich alltagstauglich.

Samstagnacht, kurz vor 22 Uhr. Im voll besetzten großen Zelt auf dem Zwickauer Hauptmarkt steigt die Spannung. Wer triumphiert bei der 15. Mercedes Fashion Night? „The Final Show“ erreicht ihren Höhepunkt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.09.2025
3 min.
Glamour in Bildern: Exklusive Impressionen von der Zwickauer Fashion Night
Knapp 500 Besucher im ausverkauften Modezelt auf dem Zwickauer Hauptmarkt erlebten am Samstagabend die „Final Show“ der Fashion Night.
Von Modenschau bis zur Preisverleihung: Unsere Bildergalerie fängt die Atmosphäre, die strahlende Gewinnerin und Höhepunkte der Fashion Night ein.
Thomas Croy
03.10.2025
2 min.
Trump will getreue Unis mit Förderung belohnen
Trump wünscht, dass die Unis verbieten, was "konservative Ideen bestrafen, herabsetzen oder sogar Gewalt gegen sie anstiften könnte".
Viele Top-Unis in den USA wurden von Donald Trump angegangen - Fördermittel drohten wegzufallen. Nun will die Regierung mit Geld locken und fordert im Gegenzug von Unis etwas ein.
30.09.2025
3 min.
Heiße Outfits am kühlen Herbstabend: Wenn Zwickauer Bergbautradition auf Mode trifft
Für die Arbeiten von Lilian Fuchs gab es zur Fashion Night viel Beifall und Jury-Lob.
TV-Moderatorin und Society-Expertin Susanne Klehn hat die Kollektion „Pechhaltig“ von Lilian Fuchs begeistert. Gerade weil die junge Designerin einen außergewöhnlichen Ansatz gewählt hat.
Thomas Croy
02.10.2025
1 min.
Stefanie Hertel sagt Auftritt im Erzgebirge kurzfristig ab: Das ist der Grund
Stefanie Hertel wollte am Wochenende in Aue mit der Band More than Words auftreten.
Eigentlich sollte die Band „More than Words“ mit Stefanie Hertel am Wochenende ein Konzert in Aue geben. Warum daraus jetzt überraschend nichts wird.
Joseph Wenzel
03.10.2025
4 min.
Ernährungsweise trägt weiterhin stark zur Klimakrise bei
Die weltweite Nahrungsmittelproduktion verursacht dem Bericht zufolge rund 30 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. (Archivbild)
Weniger Fleisch von Wiederkäuern - dazu wird nicht nur für die eigene Gesundheit geraten. Auch Klima und Umwelt profitieren. Doch noch bleibt ein weiter Weg beim Wandel der Ernährungssysteme.
01.10.2025
4 min.
„Schlimm für den Standort“: Branchenexperte macht VW-Werk Zwickau auch bei steigender E-Auto-Nachfrage wenig Hoffnung
Das Volkswagen-Werk in Zwickau-Mosel. Wenig Licht am Ende des Tunnels für den Standort?
Ab 2027 könnten die Autobauer einen Wachstumsschub bei E-Autos erwarten, sagt der Chemnitzer Professor Werner Olle. Er geht aber davon aus, dass das dem VW-Werk Zwickau wenig nützen wird. Wieso nicht?
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel