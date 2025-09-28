Publikum und Jury sind sich einig: Iranerin räumt bei der Zwickauer Fashion Night doppelt ab

Von Teheran zum Modedesign-Studium nach Westsachsen: Die Preisträgerin spricht über ihre Vision für die Mode von morgen – innovativ, nachhaltig und zugleich alltagstauglich.

Samstagnacht, kurz vor 22 Uhr. Im voll besetzten großen Zelt auf dem Zwickauer Hauptmarkt steigt die Spannung. Wer triumphiert bei der 15. Mercedes Fashion Night? „The Final Show" erreicht ihren Höhepunkt.