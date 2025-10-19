Pudding essen mit der Gabel: Wer hat den Tiktok-Trend nach Zwickau geholt?

Zwickau
Junge Leute versammeln sich auf der Melzerwiese am Schwanenteich, um die Puddingaktion aus dem Netz live in Zwickau zu zelebrieren.
Man kann am Zwickauer Schwanenteich spazieren gehen oder Enten füttern, einen Kaffee im „Bacaru“ oder sein Feierabendbier auf einer Bank trinken. Oder Pudding essen mit der Gabel – so wie die drei Dutzend jungen Leute, die sich dazu am Samstagnachmittag auf der Melzerwiese treffen. Pudding essen mit der Gabel, der Trend aus dem Internet,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.