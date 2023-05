Puppentheater Zwickau begeistert spanisches Festivalpublikum mit seinem 360°-Virtual-Puppetry-Stück

Die Regisseurin und Autorin Monika Gerboc (42) studierte Schauspielregie an der Akademie der Künste in Banska Bystrica und Puppenspielkunst an der Theaterakademie in Warschau. Sie war in der Slowakei, Polen und Tschechien tätig. Seit 2009 lebt und arbeitet sie in Deutschland. Seit August 2016 ist sie Direktorin am Puppentheater Zwickau. (tc)