Puppentheater Zwickau eröffnet neue Spielzeit am Sonntag mit großer Parade durch die Innenstadt

Zwickau
Bunte Kostüme, fantasievolle Puppen und Mitmachaktionen locken die ganze Familie. Die Innenstadt wird zur Bühne und öffnet Türen zu kleinen Geschichten, die man so noch nie erlebt hat.
Wenn am Sonntag unter dem Klang von Trommeln und Drehorgel eine Parade bunter Figuren durch die Zwickauer Innenstadt zieht, ist das ein sicheres Zeichen: Das Puppentheater startet in die neue Spielzeit.
