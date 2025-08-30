Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Puppentheater Zwickau eröffnet neue Spielzeit am Sonntag mit großer Parade durch die Innenstadt

Eine lachende Eimerkette: Die Spieler auf der Bühne des Puppentheaters bei den Proben fürs Eröffnungsspektakel.
Eine lachende Eimerkette: Die Spieler auf der Bühne des Puppentheaters bei den Proben fürs Eröffnungsspektakel. Bild: Ludmila Thiele
Eine lachende Eimerkette: Die Spieler auf der Bühne des Puppentheaters bei den Proben fürs Eröffnungsspektakel.
Eine lachende Eimerkette: Die Spieler auf der Bühne des Puppentheaters bei den Proben fürs Eröffnungsspektakel. Bild: Ludmila Thiele
Zwickau
Puppentheater Zwickau eröffnet neue Spielzeit am Sonntag mit großer Parade durch die Innenstadt
Redakteur
Von Thomas Croy
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bunte Kostüme, fantasievolle Puppen und Mitmachaktionen locken die ganze Familie. Die Innenstadt wird zur Bühne und öffnet Türen zu kleinen Geschichten, die man so noch nie erlebt hat.

Wenn am Sonntag unter dem Klang von Trommeln und Drehorgel eine Parade bunter Figuren durch die Zwickauer Innenstadt zieht, ist das ein sicheres Zeichen: Das Puppentheater startet in die neue Spielzeit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06:28 Uhr
5 min.
So will Julian Nagelsmann das WM-Ticket holen
Der Bundestrainer geht mit klaren Erwartungen in die WM-Qualifikation (Archivbild).
Die DFB-Elf startet als klarer Favorit in die WM-Qualifikation. Was passiert, wenn Deutschland nicht Gruppenerster wird – und welche Rolle neue Spieler auf dem Weg nach Amerika spielen.
Arne Richter, dpa
30.08.2025
6 min.
„Erzgebirgskrimi. Über die Grenze“: Wie der lebendig begrabene Kommissar in der Kiste gefilmt wurde
Die Kiste, in der Schauspieler Kai Scheve als Kommissar Robert Winkler gefangen war, war für den Dreh mit verschiebbaren Wänden ausgestattet.
Es ist dunkel, eng und hoffnungslos: Im neuen „Erzgebirgskrimi“, der Samstagabend im ZDF gezeigt wurde, wird Kommissar Robert Winkler lebendig in einer Kiste begraben. Wie er darin gefilmt wurde, wie lange das dauerte, ob er klaustrophobische Zustände kennt und was er darüber hinaus vom Weggang seiner Kollegin Lara Mandoki hält, erzählt Schauspieler Kai Scheve im Interview.
Katharina Leuoth
26.08.2025
4 min.
Vom Globe Theatre London nach Zwickau: Neue Direktorin will internationale Bühnenerfahrung ins Puppentheater einbringen
Direktorin Christine Schmidle (42) vorm Eingang ihrer neuen Arbeitsstätte an der Gewandhausstraße. Das erfolgreich etablierte Genre „Virtual Puppetry“ will sie fortsetzen.
Eine Frau mit globalem Flair und überraschenden Fähigkeiten will mit frischen Ideen das Zwickauer Publikum begeistern. Noch verrät sie nicht alles. Spannung ist garantiert.
Thomas Croy
18:00 Uhr
3 min.
Schlüssel verschwunden: Zwickauer Puppentheater eröffnet neue Spielzeit mit Such-Parade
Die Spielzeit des Zwickauer Puppentheaters wurde eröffnet.
Mit bekannten Figuren wie dem kleinen König, der Tigerente und dem Grüffelo zog die Eröffnungsparade am Sonntag mit Hunderten Besuchern durch die Zwickauer Innenstadt.
Leona Müller
06:26 Uhr
3 min.
Sachsen leisten Millionen Überstunden - meist zum Nulltarif
Die Bundesregierung und Teile der Wirtschaft würden die Arbeitszeit gern über da heute schon Mögliche ausdehnen.
In Sachsen haben die Beschäftigten im vergangenen Jahr mehr als 53 Millionen Überstunden geleistet. Experten warnen vor Überlastung. Die Bundesregierung will hingegen sogar noch mehr Extra-Stunden ermöglichen.
Jürgen Becker
30.08.2025
4 min.
Besonderer Abschied im Erzgebirge: Mit dem Oldtimer in die Rente
Mit diesem Horch, Baujahr 1930, ging es für Simone Dolling noch einmal in alle EKH-Einrichtungen.
Nicht jeder langjährige Mitarbeiter eines Unternehmens wird so furios in den Ruhestand verabschiedet. Die Chefeinkäuferin der EKH geht in Rente - mit einem Überraschungstag.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel