Purple-Path-Skulptur in Zwickau: Wie die Künstlerin auf die Kritik an ihrem Werk reagiert

Noch bevor das Kunstwerk der Zwickauerin Jana Gunstheimer an der Mulde offiziell enthüllt war, schieden sich die Geister an der Skulptur mit dem Schriftzug „Schlechte Laune“. Für die Künstlerin steckt in der Kritik auch eine Chance.

Am Sonntagvormittag ist Jana Gunstheimers Skulptur als Teil des Kunstpfads Purple Path im Zwickauer Muldeparadies enthüllt worden. Bereits als sie noch von Schutzwänden umgeben war, fielen erste Reaktionen von Bürgern sehr gemischt aus. Die „Freie Presse" hat Gunstheimer (50) gefragt, wie sie mit den teils harschen Kritiken umgeht.