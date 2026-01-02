Quirlig und kurzbeinig: Dackel wie Camillo werden in Zwickau immer beliebter

Dackelrennen und Dackelparade: Bei Mitgliedern eines Zwickauer Vereins dreht sich alles um ihre Lieblinge. Diese haben ungewöhnliche Namen.

2024 waren Mischlingshunde deutschlandweit am beliebtesten. Auf Platz zwei und drei der Statistik des Tierschutzvereins Tasso findet man Labrador und Golden Retriever. Bis Platz zehn gibt es allerdings keine Spur von ihm: dem Dackel. Doch der Schein trügt, sagt der Kirchberger Stefan Petermann. „Dackel werden immer beliebter“, versichert das...