Radfahrer in Zwickau und Hartenstein von der Straße gedrängt – Unfallverursacher erhalten Anzeige

Die Radfahrer sind laut Polizei beide verletzt worden. Was zu den Umständen der Unfälle bekannt ist.

Zwei Radfahrer sind bei Unfällen am Mittwoch in der Region verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau informierte, war gegen Mittag ein 22-jähriger Radfahrer kurz nach dem Ortsausgang Zschocken in Richtung Wildenfels gestürzt, nachdem ein Transporter ihn überholt und dessen Anhänger beim Wiedereinscheren das Rad touchiert hatte. Der...