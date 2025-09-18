Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Radfahrer in Zwickau und Hartenstein von der Straße gedrängt – Unfallverursacher erhalten Anzeige

Bei Unfällen sind am Mittwoch in der Region zwei Radfahrer verletzt worden.
Bei Unfällen sind am Mittwoch in der Region zwei Radfahrer verletzt worden.
Radfahrer in Zwickau und Hartenstein von der Straße gedrängt – Unfallverursacher erhalten Anzeige
Von Kerstin Pahlitzsch
Die Radfahrer sind laut Polizei beide verletzt worden. Was zu den Umständen der Unfälle bekannt ist.

Zwei Radfahrer sind bei Unfällen am Mittwoch in der Region verletzt worden. Wie die Polizeidirektion Zwickau informierte, war gegen Mittag ein 22-jähriger Radfahrer kurz nach dem Ortsausgang Zschocken in Richtung Wildenfels gestürzt, nachdem ein Transporter ihn überholt und dessen Anhänger beim Wiedereinscheren das Rad touchiert hatte. Der...
