Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Katja Künzel-Tempel (vorn) hat die Choreografie gestaltet für den Disco-Tanz.
Katja Künzel-Tempel (vorn) hat die Choreografie gestaltet für den Disco-Tanz. Bild: Ralf Wendland
Katja Künzel-Tempel (vorn) hat die Choreografie gestaltet für den Disco-Tanz.
Katja Künzel-Tempel (vorn) hat die Choreografie gestaltet für den Disco-Tanz. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Radio-Gewinnspiel sorgt für Finanzspritze
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Dorfclub Silberstraße feiert im kommenden Jahr einen runden Geburtstag und dafür sind Arbeiten am Vereinsheim geplant. Ein Gewinn sorgt für eine Finanzspritze.

Für den 40. Geburtstag nächstes Jahr will der Dorfclub Silberstraße sein Vereinsheim auf Vordermann bringen. Unter anderem soll die Bühne erneuert und umfänglicher nutzbar gemacht werden, um Platz für Material zu schaffen, das derzeit unter feuchten Kellerbedingungen leidet. Auch neue Fliesen für die Küche stehen auf der Wunschliste. Der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:17 Uhr
3 min.
Tödlicher Sturz auf Kreuzfahrt: Familie klagt gegen Reederei
Die 66-Jährige war auf der "Allure of the Seas" der Reederei Royal Caribbean von ihrem Balkon gestürzt. (Archivbild)
Auf einer Taylor-Swift-Kreuzfahrt stürzt eine Frau über Bord, ihr Körper wird nicht gefunden. Die Familie erhebt Vorwürfe: Eine rücksichtslose Überbedienung von Alkohol und fehlende Rettungsmaßnahmen.
03.11.2025
5 min.
Erzgebirge im Fokus: Neun potenzielle Endlagerflächen für Deutschlands Atommüll in Sachsen
Im aktuellen Sachstand der BGE sind nur noch neun Teilflächen in Sachsen als mögliche Atommüllendlager übrig (blau gekennzeichnet).
Freude bei der Kirchberger Bürgermeisterin: Nach langem Bangen ist das Umfeld des Ortes als Standort ausgeschlossen. Dafür rücken die Räume Annaberg-Buchholz, Olbernhau, Seiffen, Freiberg und Ostsachsen in den direkten Fokus der Endlagersucher.
Jens Eumann
18:08 Uhr
5 min.
Union rauft sich nach Wadephul-Irritationen wieder zusammen
Außenminister Johann Wadephul (CDU) am Donnerstag in Harasta, einer weitgehend zerstörten Stadt Harasta, einer Vorstadt von Damaskus. Äußerungen über die Rückkehr von Syrern lösten Irritationen in den Reihen der Union aus.
Mit einer Äußerung in Syrien hat der Außenminister für Irritationen in den eigenen Reihen gesorgt. Der Kanzler rückt das gerade, Wadephul präzisiert sich. Es bleibt aber ein Nachgeschmack.
Michael Fischer und Jörg Blank, dpa
28.10.2025
1 min.
Rätsel um Promis: Dorfclub Silberstraße spielt beim Radio-Gewinnspiel um 2500 Euro
Die Frühmoderatoren des MDR-Sachsenradio Elena Pelzer und Silvio Zschage.
Der Dorfclub stellt sich einer kniffligen Herausforderung im Sachsenradio. Wer ist der Prominente? Tagesaufgabe gilt es zu meistern.
Frank Dörfelt
22.10.2025
2 min.
Ein Marktplatz voller Zwillinge: Bergmusikkorps im Erzgebirge meistert besondere Aufgabe
Moderator Silvio Zschage (v., v. l.) Stephan Masch von der Fernsehlotterie und Vereinsvorsitzender Tilo Nüßler umgeben von Zwillingen.
Die Oelsnitzer Blasmusikanten haben sich einem Radio-Gewinnspiel gestellt, das mit Zwillingen zu tun hatte. Zum Erfolg trugen viele Menschen bei – deutlich mehr als gefordert.
Michael Urbach
02.11.2025
3 min.
Fichte für Weihnachtsmarkt in Leipzig kommt aus dem Vogtland: Der Spender des Baums ist prominent
Die Fichte für den Weihnachtsmarkt in Leipzig misst 22 Meter und wiegt vier Tonnen.
In der Nähe von Kottenheide wurde der Baum von der Firma Waldwirtschaft Jacob gefällt. Am Montag wird er in Leipzig aufgestellt und geschmückt.
Eckhard Sommer
Mehr Artikel