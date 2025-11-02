Radio-Gewinnspiel sorgt für Finanzspritze

Zwickau
Der Dorfclub Silberstraße feiert im kommenden Jahr einen runden Geburtstag und dafür sind Arbeiten am Vereinsheim geplant. Ein Gewinn sorgt für eine Finanzspritze.
Für den 40. Geburtstag nächstes Jahr will der Dorfclub Silberstraße sein Vereinsheim auf Vordermann bringen. Unter anderem soll die Bühne erneuert und umfänglicher nutzbar gemacht werden, um Platz für Material zu schaffen, das derzeit unter feuchten Kellerbedingungen leidet. Auch neue Fliesen für die Küche stehen auf der Wunschliste. Der...
