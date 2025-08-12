Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  Radmuttern gelöst: Unbekannte machen sich an Fahrzeug auf Parkplatz am VW-Werk in Zwickau zu schaffen

Auf dem Parkplatz des VW-Werks Zwickau-Mosel haben Unbekannte die Radmuttern eines Passat gelockert.
Auf dem Parkplatz des VW-Werks Zwickau-Mosel haben Unbekannte die Radmuttern eines Passat gelockert. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Auf dem Parkplatz des VW-Werks Zwickau-Mosel haben Unbekannte die Radmuttern eines Passat gelockert.
Auf dem Parkplatz des VW-Werks Zwickau-Mosel haben Unbekannte die Radmuttern eines Passat gelockert. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Zwickau
Radmuttern gelöst: Unbekannte machen sich an Fahrzeug auf Parkplatz am VW-Werk in Zwickau zu schaffen
Redakteur
Von Holger Frenzel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lange war es ruhig, aber nun scheint sich die Serie vom vergangenen Jahr fortzusetzen. Im jüngsten Fall war ein Passat betroffen. Sachschaden: rund 3000 Euro.

Es ist schon wieder passiert: Unbekannte haben an einem auf dem Parkplatz des VW-Werks in Zwickau-Mosel abgestellten Fahrzeug die Radmuttern gelöst. Der Vorfall ereignete sich am Montag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft dabei Zusammenhänge zu vergleichbaren Fällen im vergangenen Jahr. Die Polizei hatte damals von zehn...
