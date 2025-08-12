Radmuttern gelöst: Unbekannte machen sich an Fahrzeug auf Parkplatz am VW-Werk in Zwickau zu schaffen

Lange war es ruhig, aber nun scheint sich die Serie vom vergangenen Jahr fortzusetzen. Im jüngsten Fall war ein Passat betroffen. Sachschaden: rund 3000 Euro.

Es ist schon wieder passiert: Unbekannte haben an einem auf dem Parkplatz des VW-Werks in Zwickau-Mosel abgestellten Fahrzeug die Radmuttern gelöst. Der Vorfall ereignete sich am Montag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie prüft dabei Zusammenhänge zu vergleichbaren Fällen im vergangenen Jahr. Die Polizei hatte damals von zehn...