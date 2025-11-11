Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Bau des Radweges zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg bleibt ein Sorgenkind.
Der Bau des Radweges zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg bleibt ein Sorgenkind.
Zwickau
Radweg Wilkau-Haßlau - Kirchberg: Droht eine erneute Verzögerung?
Von Frank Dörfelt
Das Innenministerium bringt eine Wasserrahmenrichtlinie und eine Ausschreibung ins Spiel. Bürgermeister hoffen auf Hilfe von Ministerin.

Der Bau des seit Jahren geplanten Radwegs zwischen Wilkau-Haßlau und Kirchberg könnte sich um zwei weitere Jahre verzögern. Bürgermeister Stefan Feustel (CDU) erklärte im Technischen Ausschuss, das Innenministerium plane eine Ausschreibung im Rahmen der Wasserrahmenrichtlinie. Dadurch werde der Vorentwurf für den etwa sechs Kilometer langen...
